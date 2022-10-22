В Соединенных Штатах Америки признали, что санкции не смогли поколебать Россию.

В субботу днем обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон заявил о том, что антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом, должны были разрушить экономику России, но они лишь только дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив российскую валюту.

Пилкингтон утверждает, что санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители, а поскольку основной экспорт России - это нефть и газ, то страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.

И тактика Запада не покупать российские энергоносители также провалилась, так как Москве удалось найти других покупателей.