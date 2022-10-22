Президент Эрдоган предлагает провести в Турции референдум о ношении чадры

Дебаты о ношении чадры недавно разгорелись в Турции в преддверии президентских и парламентских выборов, запланированных на 2023 год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу (22 октября) предложил провести референдум по конституционным изменениям, гарантирующим право носить чадру на государственной службе, в школах и университетах во время выступления по телевидению.

«Если хватит смелости, давай, вынесем это на референдум! Пусть народ принимает решение», — заявил глава государства, обращаясь к лидеру главной оппозиционной партии Кемалю Кылычдароглу, который был автором законопроекта, гарантирующий право на ношение чадры.

Споры о ношении чадры недавно разгорелись в Турции в преддверии президентских выборов и выборов в законодательные органы, запланированных на 2023 год. Турция с мусульманским большинством, но закрепившая светский принцип в своей Конституции, долгое время была страной, где ношение чадры было запрещено на государственной службе, в школах и университетах, а также в определенных местах, таких как парламент.

Ограничения на ношение хиджаба были сняты в 2013 году правительством Эрдогана. В отличие от 1990-х годов, когда эта тема вызывала оживленные дебаты, сегодня ни одно политическое движение не предлагает запретить это право в Турции.