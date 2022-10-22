Синьхуа: Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие 20-го съезда КПК из-за самочувствия

2022-10-22 19:02

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия 20-го съезда КПК из-за плохо самочувствия.

22 октября китайское государственное агентство «Синьхуа» назвало официальную причину, по которой бывший председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия 20-го съезда КПК досрочно покинул зал.

Журналисты «Синьхуа» утверждают, что 79-летний Цзиньтао досрочно ушёл с церемонии закрытия из-за плохого самочувствия, которое в настоящее время нормализовалось.

Опубликовано: Диана Мудреченко