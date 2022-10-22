Синьхуа: Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие 20-го съезда КПК из-за самочувствия
2022-10-22 19:02
Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия 20-го съезда КПК из-за плохо самочувствия.
22 октября китайское государственное агентство «Синьхуа» назвало официальную причину, по которой бывший председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия 20-го съезда КПК досрочно покинул зал.
Журналисты «Синьхуа» утверждают, что 79-летний Цзиньтао досрочно ушёл с церемонии закрытия из-за плохого самочувствия, которое в настоящее время нормализовалось.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Синьхуа: Ху Цзиньтао досрочно покинул закрытие 20-го съезда КПК из-за самочувствия
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