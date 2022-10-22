Во Франции цены на макароны и масло в супермаркетах за год выросли на 20%, на замороженное мясо почти на 30%

В октябре средний рост цен на потребительские товары во Франции ускорился, увеличившись более чем на 9% за год, сообщает специализированная компания NielsenIQ.

Согласно последним данным NielsenIQ, средняя цена макаронных изделий на полках за год подросла примерно на 20%. Повышение стоимости связывают с подорожанием топлива и засухой в Канаде, которая традиционно снабжала Францию зерновыми.

Замороженное мясо и птица наиболее подверженная инфляции категория продуктов. Рост цен на них достиг почти 30%. Несколько месяцев назад Французская конфедерация мясников, производителей колбасных изделий и общественного питания (CFBCT) сослалась на рост цен на энергоносители, а также падение производства из-за недостаточной поддержки заводчиков.

«По сравнению с сентябрем прошлого года наибольший рост цен наблюдается на изделия из бумаги: бумажные полотенца (+6,29%) и туалетную бумагу (+4,84%)», – отмечает участник дискуссии NielsenIQ.

Таким образом, за год бумажные полотенца стали вторым наиболее инфляционным продуктом (+23%), а туалетная бумага – пятым (+18%). Речь идет о взрывном росте стоимости бумажной массы, которая страдает от напряженности на рынке древесины, а также о росте стоимости энергии и транспортных расходов.

По типу бренда частные торговые марки (MDD) больше подвержены влиянию инфляции (+12%), чем национальные бренды (+8%). Несмотря на это частные торговые марки остаются на 24% дешевле, чем в среднем продукты, продаваемые в супермаркетах, согласно данным IRI.

«Цены на национальные ценовые бренды выросли больше всего, при этом годовая инфляция выросла до 13,48%», — отмечает NielsenIQ.