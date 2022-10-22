Мэр Николаева призвал жителей покинуть город до окончания СВО РФ на Украине
2022-10-22 19:14
Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к николаевцам с призывом покинуть город до окончания СВО РФ на Украине.
22 октября мэр Николаева Александр Сенкевич в своём видео-интервью для интернет-издания «Суспільне» заявил о том, что призывает жителей административного центра Николаевской области покинуть город до завершения активной фазы боевых действий в регионе.
Сенкевич пояснил, что в настоящее время в Николаеве существует угроза разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, что не только ухудшит качество жизни николаевцев, но и ставит под угрозу их жизни.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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