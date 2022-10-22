Мэр Николаева призвал жителей покинуть город до окончания СВО РФ на Украине

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к николаевцам с призывом покинуть город до окончания СВО РФ на Украине.

22 октября мэр Николаева Александр Сенкевич в своём видео-интервью для интернет-издания «Суспільне» заявил о том, что призывает жителей административного центра Николаевской области покинуть город до завершения активной фазы боевых действий в регионе.

Сенкевич пояснил, что в настоящее время в Николаеве существует угроза разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, что не только ухудшит качество жизни николаевцев, но и ставит под угрозу их жизни.