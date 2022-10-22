Небензя отказался слушать выступление представителя Украины Кислицы и покинул заседание Совбеза ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы, и покинул зал заседаний Совета безопасности ООН, сообщает "Интерфакс".
В ответ Сергей Кислица выразил надежду, что в скором времени Россия вообще перестанет быть членом Совета Безопасности ООН, где она якобы "незаконно" заняла место после СССР в качестве постоянного члена этого органа.
Посол Украины проинформировал членов Совбеза о том, что почти 40% объектов энергетики в Украине были повреждены или разрушены.
По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, линии электропередач и другое энергетическое оборудование по всей стране практически ежедневно подвергаются обстрелу со стороны России.
Опубликовано: Николай Скира
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