Небензя отказался слушать выступление представителя Украины Кислицы и покинул заседание Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы, и покинул зал заседаний Совета безопасности ООН, сообщает "Интерфакс".

В ответ Сергей Кислица выразил надежду, что в скором времени Россия вообще перестанет быть членом Совета Безопасности ООН, где она якобы "незаконно" заняла место после СССР в качестве постоянного члена этого органа.

Посол Украины проинформировал членов Совбеза о том, что почти 40% объектов энергетики в Украине были повреждены или разрушены.

По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, линии электропередач и другое энергетическое оборудование по всей стране практически ежедневно подвергаются обстрелу со стороны России.