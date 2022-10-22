Спецоперация, 22 октября: власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город.

22 октября РИА Новости сообщили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра, об этом сегодня сообщили в администрации Херсонской области.

Власти региона также подчеркивают, что это касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона.

Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили в Анапе сообщили в пресс-службе администрации региона, также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.