Власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город
Спецоперация, 22 октября: власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город.
22 октября РИА Новости сообщили, что жители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра, об этом сегодня сообщили в администрации Херсонской области.
Власти региона также подчеркивают, что это касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона.
Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили в Анапе сообщили в пресс-службе администрации региона, также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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