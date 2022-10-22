The Guardian: более 2 млн домохозяйств в Великобритании не оплатили электроэнергию

Издание The Guardian со ссылкой на британского энергетического регулятора Ofgem сообщает, что более 2 млн домохозяйств в стране имеют долги за электроэнергию.

Так, 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию. Долги по счетам за газ есть у 1 858 585 домохозяйств.

По данным регулятора, с 202 года оба показателя выросли на две трети, а за последние 3 месяца каждый из них увеличился примерно на 25%.

Сообщается также, что счета за последний год увеличились почти вдвое.