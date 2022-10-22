Французский политик заявил, что теракты на "Северных потоках" показали способность НАТО на худшее.

В субботу днем РИА Новости сообщили, что лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что теракты на "Северных потоках", которые вероятно являются американской диверсией, продемонстрировали на что способно НАТО.

По мнению Филиппо, альянс способен и на худшее, вплоть до применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер.

Ранее сообщалось, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2".