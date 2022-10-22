Французский политик : теракты на «Северных потоках» показали на что способны НАТО
2022-10-22 21:15
Французский политик заявил, что теракты на "Северных потоках" показали способность НАТО на худшее.
В субботу днем РИА Новости сообщили, что лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что теракты на "Северных потоках", которые вероятно являются американской диверсией, продемонстрировали на что способно НАТО.
По мнению Филиппо, альянс способен и на худшее, вплоть до применение ядерного оружия под ложным флагом, чтобы конфликт приобрел более массовый характер.
Ранее сообщалось, что теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2".
Опубликовано: Елена Калиновская
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