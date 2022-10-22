Эрдоган обещает, что у Турции не будет проблем с Российским газом этой зимой
2022-10-22 21:47
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этой зимой у страны не будет проблем с поставками российского газа.
Он сказал, что это стало результатом грамотной внешней политики, которую одобрили в мире.
Эрдоган отметил, что если бы турецкие власти послушались критиков, стране сейчас пришлось бы думать, как пережить зиму.
Турецкий лидер уточнил, что именно это произошло в Европе. Он также подчеркнул, что страна станет крупным газовым хабом, на который надеется весь мир.
Опубликовано: Светлана Репина
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