Эрдоган обещает, что у Турции не будет проблем с Российским газом этой зимой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этой зимой у страны не будет проблем с поставками российского газа.

Он сказал, что это стало результатом грамотной внешней политики, которую одобрили в мире.

Эрдоган отметил, что если бы турецкие власти послушались критиков, стране сейчас пришлось бы думать, как пережить зиму.

Турецкий лидер уточнил, что именно это произошло в Европе. Он также подчеркнул, что страна станет крупным газовым хабом, на который надеется весь мир.