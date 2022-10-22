Посольство США не стало объяснять отказ в выдаче виз делегации «Росатома»
2022-10-22 21:54
Посольство США в Москве отказалось объяснить, почему делегатам «Росатома» не выдали визы для поездки на конференцию МАГАТЭ.
В ведомстве отметили, что не комментируют индивидуальные случаи отказа в визе в соответствии с американскими законами.
Ранее в Telegram-канале «Росатома» появилась информация о том, что делегатам данной организации не выдали визы США для поездки на конференцию МАГАТЭ по атомной энергетике.
В «Росатоме» подчеркивают, что запрос на получение виз был подан в установленном порядке.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Ученые опасаются, что нехватка гелия заставит отказаться от аппаратов МРТ
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Администрация Херсонской области объяснила, почему в регионе не работает интернет
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27