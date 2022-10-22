Посольство США не стало объяснять отказ в выдаче виз делегации «Росатома»

Посольство США в Москве отказалось объяснить, почему делегатам «Росатома» не выдали визы для поездки на конференцию МАГАТЭ.

В ведомстве отметили, что не комментируют индивидуальные случаи отказа в визе в соответствии с американскими законами.

Ранее в Telegram-канале «Росатома» появилась информация о том, что делегатам данной организации не выдали визы США для поездки на конференцию МАГАТЭ по атомной энергетике.

В «Росатоме» подчеркивают, что запрос на получение виз был подан в установленном порядке.