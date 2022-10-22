Развожаев: в Севастополе подготовят подвалы жилых домов для временных укрытий

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о подготовке подвалов домов для временных укрытий.

22 октября РИА Новости сообщили, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал, что подвалы жилых домов в городе необходимо подготовить под временное укрытие.

Разважаев призывает жителей города очистить помещения от старых вещей и мусора, необходимо сделать свет, поставить лавки, сформировать запас воды, чтобы при необходимости здесь можно было провести несколько часов.

Мэр Севастополя пишет, что очень надеется, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется, но готовым должны быть ко всему и это сейчас задача №1 для всех,- говорится в сообщении.