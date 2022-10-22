Китайские компании спешат занять освободившиеся ниши на российском рынке
2022-10-22 22:00
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что китайский бизнес активно пользуется возможностью занять освободившиеся ниши на российском рынке.
По его словам, свободные ниши появились после того, как было прекращено сотрудничество с недружественными странами.
Манкевич отметил, что западные бренды ушли из России, тем самым предоставив Китаю новые возможности на российском рынке.
Он пояснил, что в таких обстоятельствах существенно изменилась ситуация в экономическом взаимодействии между РФ и Китаем.
Опубликовано: Светлана Репина
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