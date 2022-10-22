NYP: санкции против России ослабили Запад и укрепили рубль

Обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон написал в своем репортаже, что санкции Запада вводились для ослабления российской экономики, но дали обратный эффект.

По его мнению, антироссийские санкции навредили США и Европе, поэтому в данной ситуации нужно что-то менять.

Пилкингтон убежден, что санкции не дали эффекта из-за роста цен на энергоносители.

Поскольку нефть и газ являются основными экспортными товарами России, страна смогла увеличить свои доходы по сравнению с прошлым годом.