NYP: санкции против России ослабили Запад и укрепили рубль
2022-10-22 22:34
Обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон написал в своем репортаже, что санкции Запада вводились для ослабления российской экономики, но дали обратный эффект.
По его мнению, антироссийские санкции навредили США и Европе, поэтому в данной ситуации нужно что-то менять.
Пилкингтон убежден, что санкции не дали эффекта из-за роста цен на энергоносители.
Поскольку нефть и газ являются основными экспортными товарами России, страна смогла увеличить свои доходы по сравнению с прошлым годом.
Опубликовано: Светлана Репина
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