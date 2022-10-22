В Италии прошла акция против помощи Украине, членства в НАТО и антироссийских санкций

В итальянской Генуе прошла акция против оказания помощи Украине и санкций в отношении России.

На центральной площади города собрались люди, которые требовали освободить Италию от господства США и Евросоюза.

Одним из требований протестующих был также выход Италии из НАТО.

Участники акции держали в руках флаги России, ДНР и Беларуси. Акция была организована ассоциацией «Свободная площадь Генуя».