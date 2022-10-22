Испанские ученые создали заменитель сахара, полезный для здоровья
2022-10-22 23:28
Издание Journal of Agricultural and Food Chemistry сообщает, что испанские ученые создали низкокалорийный заменитель сахара, полезный для здоровья человека.
Это продукт растительного происхождения, который активизирует работу полезных бактерий в кишечнике.
Основой для подсластителя послужили сахара, содержащиеся в бананах, цикории и молоке. К ним добавили сахара из лианы ло хан го.
В результате получился продукт, такой же сладкий, как сахар, но увеличивающий количество полезных лактобактерий.
Опубликовано: Светлана Репина
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