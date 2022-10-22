Испанские ученые создали заменитель сахара, полезный для здоровья

Издание Journal of Agricultural and Food Chemistry сообщает, что испанские ученые создали низкокалорийный заменитель сахара, полезный для здоровья человека.

Это продукт растительного происхождения, который активизирует работу полезных бактерий в кишечнике.

Основой для подсластителя послужили сахара, содержащиеся в бананах, цикории и молоке. К ним добавили сахара из лианы ло хан го.

В результате получился продукт, такой же сладкий, как сахар, но увеличивающий количество полезных лактобактерий.