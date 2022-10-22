«Укрэнерго»: новые повреждения энергетических объектов еще масштабнее предыдущих
2022-10-22 23:35
«Укрэнерго» сообщает, что удары по энергетическим объектам, нанесенные 22 октября, оказались еще более разрушительными, чем прежние атаки.
Речь идет об ударах по энергетическим объектам Украины, нанесенных российскими войсками 10-12 октября.
В нескольких областях страны отключено электроснабжение. Эти меры затронули Запорожскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Полтавскую и Черкасскую области.
Ранее сообщалось о повреждении энергетических объектов в Одесской, Волынской, Хмельницкой областях.
Опубликовано: Светлана Репина
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