«Укрэнерго»: новые повреждения энергетических объектов еще масштабнее предыдущих

2022-10-22 23:35

«Укрэнерго» сообщает, что удары по энергетическим объектам, нанесенные 22 октября, оказались еще более разрушительными, чем прежние атаки.

Речь идет об ударах по энергетическим объектам Украины, нанесенных российскими войсками 10-12 октября.

В нескольких областях страны отключено электроснабжение. Эти меры затронули Запорожскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Ранее сообщалось о повреждении энергетических объектов в Одесской, Волынской, Хмельницкой областях.

Опубликовано: Светлана Репина