Times: Риши Сунак несколько раз переносил встречу с Борисом Джонсоном

Издание Times сообщает, что в ближайшее время может состояться встреча между двумя кандидатами на пост премьер-министра Великобритании.

Речь идет о бывшем премьер-министре, который занимал эту должность до Лиз Трасс, а также ее сопернике на выборах, экс-министре финансов Риши Сунаке.

Однако разговор или встреча были запланированы на вечернее время, но потом Сунак перенес их на 2 часа. Затем от попросил о переносе на еще более позднее время.

Как сообщалось ранее, Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев. Это необходимо для участия в выборах премьер-министра. Риши Сунак также преодолел этот порог.

