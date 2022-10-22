Times: Риши Сунак несколько раз переносил встречу с Борисом Джонсоном
2022-10-22 23:48
Издание Times сообщает, что в ближайшее время может состояться встреча между двумя кандидатами на пост премьер-министра Великобритании.
Речь идет о бывшем премьер-министре, который занимал эту должность до Лиз Трасс, а также ее сопернике на выборах, экс-министре финансов Риши Сунаке.
Однако разговор или встреча были запланированы на вечернее время, но потом Сунак перенес их на 2 часа. Затем от попросил о переносе на еще более позднее время.
Как сообщалось ранее, Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев. Это необходимо для участия в выборах премьер-министра. Риши Сунак также преодолел этот порог.
Опубликовано: Светлана Репина
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