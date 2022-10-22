Time: России со времен СССР известны уязвимости украинской энергосистемы

Обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент в своем материале пишет, что России хорошо известны уязвимые места энергосистемы Украины, поскольку она создавалась во времена СССР.

Репортер отмечает, что советские инженеры создали в союзных республиках развитую энергетическую сеть, которая обеспечила города универсальным дешевым отоплением.

Ньюджент убеждена, что у Москвы есть вся информация о системе энергоснабжения, построенной в советские времена.

Именно поэтому сейчас украинский энергетический сектор оказался таким уязвимым для российских ударов.