Time: России со времен СССР известны уязвимости украинской энергосистемы
2022-10-22 23:54
Обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент в своем материале пишет, что России хорошо известны уязвимые места энергосистемы Украины, поскольку она создавалась во времена СССР.
Репортер отмечает, что советские инженеры создали в союзных республиках развитую энергетическую сеть, которая обеспечила города универсальным дешевым отоплением.
Ньюджент убеждена, что у Москвы есть вся информация о системе энергоснабжения, построенной в советские времена.
Именно поэтому сейчас украинский энергетический сектор оказался таким уязвимым для российских ударов.
Опубликовано: Светлана Репина
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