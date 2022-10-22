Премьер-министра Китая Ли Кэцяна не взяли в новое правительство

Премьер-министр Китая Ли Кэцян и трое других членов элитного Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии были исключены из вновь избранного Центрального комитета в субботу.

Более 2000 делегатов партийного съезда, проводимого раз в пять лет в Пекине, избрали Центральный комитет в составе 205 человек, а также 171 заместителя.

Ли Кэцян, 67 лет, Ли Чжаньшу, 72 года, Ван Ян, 67 лет, и Хань Чжэн, 68 лет — члены нынешнего Постоянного комитета, состоящего из семи человек, — были исключены из нового Центрального комитета.

Также исключены 64-летний И Ган, управляющий Центральным банком Китая, и Го Шуцин, 66 лет, председатель регулирующего органа банковской и страховой деятельности.