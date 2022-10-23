Чулпан Хаматова рассказала о переезде в Латвию и депрессии

2022-10-23 00:29

Чулпан Хаматова переехала в Латвию вместе с детьми в начале этого года. Свое решение она объясняет политической ситуацией.

По ее словам, в Риге ее взяли на работу в театр. Но платят там значительно меньше, чем в России. 

Вместе с тем Чулпан не планирует возвращаться в Россию. Она уверена, что не сможет выступать там на сцене, как раньше.

По ее словам, перед отъездом у нее были апатия и депрессия, но переезд помог справиться с переживаниями.

Опубликовано: Светлана Репина