Чулпан Хаматова рассказала о переезде в Латвию и депрессии
2022-10-23 00:29
Чулпан Хаматова переехала в Латвию вместе с детьми в начале этого года. Свое решение она объясняет политической ситуацией.
По ее словам, в Риге ее взяли на работу в театр. Но платят там значительно меньше, чем в России.
Вместе с тем Чулпан не планирует возвращаться в Россию. Она уверена, что не сможет выступать там на сцене, как раньше.
По ее словам, перед отъездом у нее были апатия и депрессия, но переезд помог справиться с переживаниями.
Опубликовано: Светлана Репина
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