Анна Седокова поделилась секретом своего похудения на 10 кг

Бывшая солистка «ВИА Гра» рассказала, что ее вес достиг 72 кг. Тогда она решила взять себя в руки и сесть на диету.

По ее словам, причиной набора веса стало увлечение суши. Особенно опасным для талии продуктом Седокова назвала белый рис.

Артистка советует всем желающим избавиться от лишних килограммов исключить из своего меню не только рис, но и вообще все белое.

Благодаря диете и кардиоупражнениям, Анне удалось похудеть на 10 кг. Она ела один раз в день и проходила ежедневно по 12 тысяч шагов.