Спецслужбы арестовали Героя Украины за государственную измену в Запорожье

Директора украинского завода «Мотор Сич» задержали в Запорожье по обвинению в государственной измене.

Украинское издание "ЗаБор" со ссылкой на свои компетентные источники в силовых структурах сообщает о задержании в Запорожье спецслужбами директора завода «Мотор Сич» и Героя Украины Вячеслава Богуслаева по обвинению в государственной измене.

"Вячеслав Богуслаев задержан и под конвоем доставлен в Киев", - пишет издание.

В ходе задержания Богуслаев отказывался открывать дверь, поэтому правоохранительным органам пришлось применять спецсредства. По сообщения украинских СМИ люди из окружения бывшего директора завода на связь не выходят.