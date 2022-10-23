Спецслужбы арестовали Героя Украины за государственную измену в Запорожье
2022-10-23 00:46
Директора украинского завода «Мотор Сич» задержали в Запорожье по обвинению в государственной измене.
Украинское издание "ЗаБор" со ссылкой на свои компетентные источники в силовых структурах сообщает о задержании в Запорожье спецслужбами директора завода «Мотор Сич» и Героя Украины Вячеслава Богуслаева по обвинению в государственной измене.
"Вячеслав Богуслаев задержан и под конвоем доставлен в Киев", - пишет издание.
В ходе задержания Богуслаев отказывался открывать дверь, поэтому правоохранительным органам пришлось применять спецсредства. По сообщения украинских СМИ люди из окружения бывшего директора завода на связь не выходят.
Опубликовано: Максим Алексеев
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