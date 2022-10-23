У беременной Ольги Орловой украли крупную сумму денег в Милане

Беременная Ольга Орлова рассказала о своей неудачной поездке в Милан. К дискомфорту во время полета и плохому сервису в отеле добавилось ограбление.

Орлова рассказала, что обнаружила пропажу денег, когда собиралась оплатить счет за ужин в ресторане.

Она уточнила, что российские карты в Италии не работаю, поэтому нее при себе была крупная сумма наличных, которую и унесли воры.

К тому же после приземления в Баку, откуда Орлова должна была лететь в Москву, выяснилось, что ее багаж потерян.