У беременной Ольги Орловой украли крупную сумму денег в Милане
2022-10-23 00:54
Беременная Ольга Орлова рассказала о своей неудачной поездке в Милан. К дискомфорту во время полета и плохому сервису в отеле добавилось ограбление.
Орлова рассказала, что обнаружила пропажу денег, когда собиралась оплатить счет за ужин в ресторане.
Она уточнила, что российские карты в Италии не работаю, поэтому нее при себе была крупная сумма наличных, которую и унесли воры.
К тому же после приземления в Баку, откуда Орлова должна была лететь в Москву, выяснилось, что ее багаж потерян.
Опубликовано: Светлана Репина
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У беременной Ольги Орловой украли крупную сумму денег в Милане
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