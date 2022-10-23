Индия запустила 36 интернет-спутников

Индия запустила ракету с 36 частными интернет-спутниками, чтобы поддержать рост орбитальной группировки.

Старт с юга Индии стал первым запуском лондонской компании OneWeb после разрыва с Российским космическим агентством в марте.

С. Соманатх, председатель Индийского космического агентства, сказал, что ракета вышла на орбиту.

В настоящее время OneWeb имеет 462 летающих спутника. Каждый из них весит около 150 кг.