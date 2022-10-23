Индия запустила 36 интернет-спутников
2022-10-23 01:12
Индия запустила ракету с 36 частными интернет-спутниками, чтобы поддержать рост орбитальной группировки.
Старт с юга Индии стал первым запуском лондонской компании OneWeb после разрыва с Российским космическим агентством в марте.
С. Соманатх, председатель Индийского космического агентства, сказал, что ракета вышла на орбиту.
В настоящее время OneWeb имеет 462 летающих спутника. Каждый из них весит около 150 кг.
Опубликовано: Светлана Репина
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