Times: Трасс устроила прощальную вечеринку после отставку с поста премьера Британии

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс провела вечеринку после того, как была уволена.

Утром 23 октября газета Times сообщила, что после отставки с должности британского премьер-министра Лиз Трасс провела прощальную вечеринку в своей резиденции в городе Чекерс недалеко от Лондона.

Известно, что в минувшую субботу на вечеринке Трасс были британские министры, а уже в воскресенье она проведёт мероприятие для своих соратников.

Примечательно, что ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводил аналогичные мероприятия после того, как вынужденно ушёл в отставку.