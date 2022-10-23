Times: Трасс устроила прощальную вечеринку после отставку с поста премьера Британии
2022-10-23 07:57
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс провела вечеринку после того, как была уволена.
Утром 23 октября газета Times сообщила, что после отставки с должности британского премьер-министра Лиз Трасс провела прощальную вечеринку в своей резиденции в городе Чекерс недалеко от Лондона.
Известно, что в минувшую субботу на вечеринке Трасс были британские министры, а уже в воскресенье она проведёт мероприятие для своих соратников.
Примечательно, что ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводил аналогичные мероприятия после того, как вынужденно ушёл в отставку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Times: Трасс устроила прощальную вечеринку после отставку с поста премьера Британии
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