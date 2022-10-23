Французский оппозиционер Флориан Филиппо утверждает, что взрывы на "Северных потоках" являются делом рук американских спецслужб при кураторстве НАТО.

23 октября глава французской оппозиционной фракции "Родина" Флориан Филиппо сообщил, что диверсионные взрывы российских трубопроводов "Северный поток" в Балтийском море является преднамеренным действием спецслужб Соединённых Штатов.

По мнению Филиппо, теракт на North Stream демонстрирует способности стран НАТО пойти на эскалацию с Россией вплоть до применения ядерного оружия.

Также Флориан Филиппо уверен, что Североатлантический альянс может применить ядерные вооружения против России, передав его третьей стороне, например, Украине.