Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок впервые в истории Китая

Центральный комитет Комитет коммунистической партии Китая избрал Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Это первый случай в истории страны.

Информационное агентство Синьхуа сообщила о принятом Центральным комитетом Коммунистической партии Китая решении избрать Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Это первый случай в истории страны. Ранее ни один председатель КНР не избирался более, чем на два срока.

Даже великий Мао Цзэдун занимал этот пост с 27 сентября 1954 по 27 апреля 1959 года. Решение принято по итогам пленума ЦК КПК ХХ созыва. Также в третий раз Си Цзиньпин избран председателем Военного совета партии.