Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок впервые в истории Китая
2022-10-23 08:37
Центральный комитет Комитет коммунистической партии Китая избрал Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Это первый случай в истории страны.
Информационное агентство Синьхуа сообщила о принятом Центральным комитетом Коммунистической партии Китая решении избрать Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Это первый случай в истории страны. Ранее ни один председатель КНР не избирался более, чем на два срока.
Даже великий Мао Цзэдун занимал этот пост с 27 сентября 1954 по 27 апреля 1959 года. Решение принято по итогам пленума ЦК КПК ХХ созыва. Также в третий раз Си Цзиньпин избран председателем Военного совета партии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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