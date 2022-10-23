Шмыгаль: Киев не сможет выплачивать пенсии и зарплаты без денег Евросоюза

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что администрация Киева прекратит выплату пенсий и зарплат украинцам, если ЕС будет медлить с финансовой помощью.

23 октября издание Frankfurter Allgemeine Sunday опубликовало интервью с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который публично заявил, что медлительность Евросоюза в плане передачи траншей финансовой помощи Киеву может вылиться в катастрофу для украинцев.

По мнению Шмыгаля, без вливаний из Европейского союза правительство Украины может резко прекратить выплату зарплат и пенсий гражданам страны.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский попросил у лидеров стран G7 о передаче Киеву нового пакета помощи на пять миллиардов долларов, за что подвергся критике в соцсетях.