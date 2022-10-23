Bloomberg: Россия создаёт теневой флот нефтяных танкеров из-за санкций Запада

Издание Bloomberg уведомляет, что российское правительство приступило к созданию теневого флота нефтетанкеров с целью обхода эмбарго на поставки нефти.

В воскресенье американская газета Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщила, что за последние полгода в России значительное количество грузовых судов было перепродано неизвестным владельцам, что может указывать на создание теневого флота в стране.

По данным Bloomberg, причиной создания такого флота является желание РФ скрытно продавать нефть третьим странам, которые желают приобретать её у Москвы в обход западных санкций.

Также в Bloomberg отметили, что правительство США крайне обеспокоено краткосрочными перспективами появления теневых поставок нефти из России, поскольку в Вашингтоне опасаются, что такой механизм продажи энергоресурсов существенно повысит цены на них.