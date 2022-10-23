Глава правительства Саксонии призвал Европу оказать давление на Киев и начать переговоры с Россией

Премьер-министр Ахсена Майкл Кречмер призывает возобновить поставки российского газа после войны, сообщает Bild.

Нам нужны долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа из США, Катара и других арабских стран», — сказал Кречмер в интервью Bild am Sonntag. «Кроме того, мы должны, наконец, разрабатывать собственный природный газ в Северном море. А когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России», - добавил политик.

Чтобы положить конец войне, Германия должна добиваться решения путем переговоров вместе с другими странами, считает политик ХДС: «Теперь требуются совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии. Эта война должна быть остановлена».

Эти переговоры не приведут автоматически к тому, что Украине придется уступить часть своей национальной территории.

«Нет ни одной причины, по которой Украина должна отдать хотя бы один квадратный метр своей территории. Ущерб от войны должен быть возмещен Россией, военные преступники должны быть привлечены к ответственности. С таким настроем вы должны идти на мирные переговоры, — сказал глава правительства Саксонии. — Мы больше не можем прояснять эти вопросы на поле боя. Европе необходимо оказать большее давление на мирные переговоры».

Кречмер подтвердил свой скептицизм по поводу санкций ЕС против России. «Санкции всегда лучше, чем применение оружия. Но они также должны оказывать необходимое воздействие на агрессора. Нам должно быть ясно, какое влияние санкции окажут на экономику Германии. Цунами нарастает прямо сейчас», - сказал он.