Эксперт рассказал о развитии внешней политики Китая после избрания Си Цзиньпина

2022-10-23 08:52

Представитель института международных исследований МГИМО МИД России рассказал о дальнейшем развитии внешней и внутренней политики Китая.

Старший научный сотрудник института международных исследований  МГИМО МИД России рассказал о дальнейшем развитии внешней и внутренней политики Китая.

"Избрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок, означает сохранение внешнеполитического курса Пекина на противостояние с США. " - сказал он.

Москва останется стратегическим партнером Пекина, считает эксперт.

Опубликовано: Максим Алексеев