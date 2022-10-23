Эксперт рассказал о развитии внешней политики Китая после избрания Си Цзиньпина
2022-10-23 08:52
Представитель института международных исследований МГИМО МИД России рассказал о дальнейшем развитии внешней и внутренней политики Китая.
Старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России рассказал о дальнейшем развитии внешней и внутренней политики Китая.
"Избрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок, означает сохранение внешнеполитического курса Пекина на противостояние с США. " - сказал он.
Москва останется стратегическим партнером Пекина, считает эксперт.
Опубликовано: Максим Алексеев
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