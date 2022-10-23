Почему на дорогах Великобритании нарисованы зигзаги

Мало того, что британцы ездят не по той стороне дороги, у них еще и знаки странные. Прекрасным примером являются белые или желтые зигзаги, нарисованные на дороге.

У британцев есть странные привычки. Прекрасным примером является правило двух кранов в ванной или даже движение по левой стороне дороги. Однако на этом странности не заканчиваются.

Потому что англичане также создали ряд собственных дорожных знаков. А зигзаг, который появляется на дороге, несомненно, один из самых странных.

Зигзаги рисуют только перед пешеходными переходами. Они должны создать для пешеходов пространство, достаточное для того, чтобы правильно оценить дорожную ситуацию, а значит, принять решение о переходе по "зебре". Таким образом, их внешний вид дает много информации для водителя.

Они говорят, что:

- Транспортное средство появилось в зоне, расположенной непосредственно возле перехода. Следовательно, водитель не может припарковать транспортное средство в этом месте или обогнать другой автомобиль.

- Они заканчиваются линией, обозначающей места для остановки в случае красного сигнала светофора или просто появления пешехода на зебре.

- Стоп-линия также информирует о том, что в случае пробки нельзя останавливаться за ней ни на мгновение. Водитель должен остановиться перед ней. Он может начать движение только тогда, когда движение настолько ослаблено, что он может продолжать движение.

- Очень похожее правило распространяется и на зигзаги, но окрашенные желтыми линиями. Однако они расположены в непосредственной близости от школ, больниц, полиции и пожарных команд.

Зигзаг может выглядеть забавно. Однако это полноразмерный дорожный знак. Именно поэтому англичане подошли к его определению очень методично и определили все его параметры.