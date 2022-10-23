Варуфакис: экономический крах ЕС неизбежен из-за деиндустриализации Европы
Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил о неизбежности экономического краха Европейского союза.
23 октября бывший глава греческого Минфина Янис Варуфакис дал интервью местному телеканалу N-TV, где сообщил, что крах экономики Европы предопределён из-за её деиндустриализации и ориентации на сферу обслуживания вместе с высокими технологиями.
По мнению Варуфакиса, уже сейчас разрушение индустрии тяжёлой промышленности в ЕС привело к тому, что европейские страны закупают газ в 9-10 раз дороже, чем союзники России.
Также Янис Варуфакис заявил, что единство Европейского союза давно нарушено, что отражает позиции отдельных стран европейского блока по вопросу беженцев и газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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