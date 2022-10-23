New Yorker рассказал о проколах военной политики США в Украине

Американский журнал New Yorker публикует расследование о том, как Пентагон накануне СВО пытался поставить киевский режим на военные рельсы и в чем были ошибки американских советников Зеленского.

В преддверии специальной военной операции России, Пентагон провел КШУ и пришел к выводу, что Киев будет взят за 72 часа. Из этого исходила изначальная стратегия американских советников.

В сентябре 2021 года талибы взяли власть в Афганистане и расчет США на несколько месяцев сопротивления подготовленных ими государственных сил не оправдался.

«Я думаю, что в некотором смысле мы перенесли афганский опыт на украинцев», — прокомментировал журналу ошибку Пентагона анонимный военный чиновник.

Еще одной проблемой Пентагона стало то, что там не понимали есть ли у Киева план обороны на случай вторжения.

Эксперты обвиняют главкома ВСУ Залужного в том, что он скрывал этот план.



«Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены русской армией», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что на начало войны на лицо были разногласия между президентом Зеленским и его главным силовиком, который боялся утечки информации.