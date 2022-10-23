Си Цзиньпин: за сорок лет реформ Китай сотворил два чуда
2022-10-23 09:14
Глава китайской компартии Си Цзиньпин заявил, что развитие КНР неотделимо от всего мирового сообщества.
23 октября переизбранный на третий срок председательства в КПК Китая Си Цзиньпин заявил, что развитие его страны неотделимо от всего внешнего мира, в то время как остальные страны также нуждаются в сотрудничестве с постоянно развивающимся Пекином.
По мнению Си Цзиньпина, последние 40 лет устройство КНР неустанно реформировалось, из-за чего правительство Китая смогло сотворить два чуда.
Первым из них является быстрый скачок экономики страны, а второй выражается в стабильно долгом и непрерывном благополучии китайского населения, подытожил Си Цзиньпин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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