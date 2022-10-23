Handelsblatt: план по перевооружению Германии отменён из-за проблем в экономике

Издание Handelsblatt рассказало о провале серии планов по перевооружению немецкой армии.

23 октября немецкая газета Handelsblatt сообщила, что план Берлина по перевооружению национальной армии, рассчитанный на 5-7 следующих лет, провалился из-за темпов инфляции в стране и ослаблению евро по отношению к американскому доллару.

По данным Handelsblatt, из-за неспособности модернизировать вооружение войск особенно пострадали такие отделения армии ФРГ как Военно-воздушные и Военно-морские силы страны.

Также журналисты выразили уверенность, что Министерство обороны Германии будет вынуждено сократить количество заказов на покупку новейших истребителей F-35 у США.