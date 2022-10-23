FAZ: Шойбле предложил Франции и Польше объединить армии против России
Немецкий политик Вольфганг Шойбле утверждает, что Париж и Варшава должны объединить усилия в противостоянии с Москвой.
Утром воскресенья немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало интервью с представителем оппозиционной партии Германии ХДС Вольфгангом Шойбле, который предложил Польше и Франции объединиться против России, назвав Москву угрозой безопасности Европы.
По мнению Шойбле, России чужда европейская демократия, ввиду чего Кремль намеревается вести войну против любых стран, которые придерживаются западных принципов свободы.
Вольфганг Шойбле уверен, что Варшава и Париж в состоянии оперативно объединить свои национальные армии и под общим руководством выступить против Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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