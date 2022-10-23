Немцы экстренно запасаются предметами первой необходимости на случай ЧП в энергосистеме

В Германии растет беспокойство по поводу возможного отключения электричества, а вместе с ним и необходимости принимать меры на случай чрезвычайных ситуаций.

Представитель BBK сообщил, что количество запросов от граждан значительно увеличилось в службе для граждан Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).

В настоящее время существует широкий интерес к частной готовности к чрезвычайным ситуациям — «уже после пандемии коронавируса — но снова возросший из-за наводнений прошлым летом и начала войны на Украине». Резко увеличились и заказы на «Руководство по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и правильных действий в чрезвычайных ситуациях». Согласно веб-сайту BBK, брошюра больше не издается.

Репрезентативный опрос института общественного мнения Forsa с упором на «энергообеспечение» также показывает, что люди все чаще хотят подготовится к негативному развитию.

В опросе, проведенном по заказу BBK в начале октября, 38 процентов опрошенных заявили, что они сделали необходимые запасы продовольствия. 49 процентов купили энергосберегающие устройства, такие как душевые насадки или светодиодные лампы. Только 17 процентов заявили, что вообще не принимали никаких мер предосторожности.