В Запорожье задержали Героя Украины, экс-директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Бывший руководитель «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан в Запорожье, сообщают различные украинские СМИ.

Сообщается, что Вячеслав Богуслаев обвиняется в государственной измене, поскольку он якобы сотрудничал с российскими военными.

Как утверждают СМИ из силовых структур, следователи взломали входную дверь Богулаева и осмотрели его имущество. Его самого отправили в Киев под конвоем.

Украинская журналистка Ирина Ромалийская пишет в Facebook, что экс-глава «Мото-Сичи» известен своими пророссийскими взглядами и подозревается в поставках в Россию запчастей для вертолетов и самолетов.

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для самолетов и вертолетов.