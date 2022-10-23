В Запорожье задержали Героя Украины, экс-директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева
Бывший руководитель «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан в Запорожье, сообщают различные украинские СМИ.
Сообщается, что Вячеслав Богуслаев обвиняется в государственной измене, поскольку он якобы сотрудничал с российскими военными.
Как утверждают СМИ из силовых структур, следователи взломали входную дверь Богулаева и осмотрели его имущество. Его самого отправили в Киев под конвоем.
Украинская журналистка Ирина Ромалийская пишет в Facebook, что экс-глава «Мото-Сичи» известен своими пророссийскими взглядами и подозревается в поставках в Россию запчастей для вертолетов и самолетов.
«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для самолетов и вертолетов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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