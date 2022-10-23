Скончался основатель Red Bull австриец Дитрих Матешиц, ему было 78 лет

Застенчивый миллиардер, создавший компанию по производству энергетических напитков в 1984 году, в 2022 году был признан журналом Forbes первым состоянием Австрии.

Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц, основатель компании по производству энергетических напитков Red Bull, скончался в возрасте 78 лет, сообщила компания поздно вечером в субботу в заявлении.

«Сообщаем вам, что Дитрих Матешиц скончался сегодня», — написало руководство в электронном письме сотрудникам, выразив «скорбь и благодарность за то, что он сделал».

По данным австрийского агентства АРА, он умер от рака.

