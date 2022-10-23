Трамп: Путин не начал бы спецоперацию в Украине во время моего президентства
Дональд Трамп уверен, что российская спецоперация в Украине не началась бы, если бы он оставался президентом США.
Утром 23 октября бывший американский президент Дональд Трамп выступил на митинге в Техасе, где выразил уверенность, что Владимир Путин не решился бы проводить спецоперацию в Украине, если бы Трамп продолжил оставаться президентом Соединённых Штатов.
По мнению Трампа, украинский кризис потенциально может перерасти в ядерный конфликт между мировыми державами, что приведёт к гибели сотен тысяч людей.
Примечательно, что накануне Дональд Трамп призвал западные страны дружить с Россией, назвав неразумной вражду с государством, обладающим столь внушительным ядерным потенциалом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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