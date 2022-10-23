Джонсон и Сунак договорились о коалиции, чтобы не допустить гражданской войны в тори
Как сообщает Sunday Telegraph, два бывших министра договорились о «совместной кандидатуре», чтобы спасти тори от «гражданской войны» после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак, которые увеличили разрыв в гонке за главу британского правительства, встретились в субботу вечером.
Первый вернулся утром в Лондон после отпуска на Карибах, подкрепив гипотезу о своей кандидатуре в гонке на Даунинг-стрит. Он встретился с Риши Сунаком, чтобы обсудить конкуренцию внутри Консервативной партии за место уходящей в отставку Лиз Трасс, сообщает BBC.
Борис Джонсон и Риши Сунак, на данном этапе решили не начинать предвыборные баталии. Согласно Sunday Telegraph, они говорили о «совместной кандидатуре», чтобы спасти тори от «гражданской войны».
После отставки Лиз Трасс, остававшейся на посту всего 44 дня, всплыло три имени: действующий министр по связям с парламентом Пенни Мордаунт, оформившая свою кандидатуру в пятницу, Риши Сунак, проигравшая в начале сентября Лиз Трасс, и Борис Джонсон, который ушел в отставку в июле после череды скандалов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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