Джонсон и Сунак договорились о коалиции, чтобы не допустить гражданской войны в тори

Как сообщает Sunday Telegraph, два бывших министра договорились о «совместной кандидатуре», чтобы спасти тори от «гражданской войны» после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак, которые увеличили разрыв в гонке за главу британского правительства, встретились в субботу вечером.

Первый вернулся утром в Лондон после отпуска на Карибах, подкрепив гипотезу о своей кандидатуре в гонке на Даунинг-стрит. Он встретился с Риши Сунаком, чтобы обсудить конкуренцию внутри Консервативной партии за место уходящей в отставку Лиз Трасс, сообщает BBC.

Борис Джонсон и Риши Сунак, на данном этапе решили не начинать предвыборные баталии. Согласно Sunday Telegraph, они говорили о «совместной кандидатуре», чтобы спасти тори от «гражданской войны».

После отставки Лиз Трасс, остававшейся на посту всего 44 дня, всплыло три имени: действующий министр по связям с парламентом Пенни Мордаунт, оформившая свою кандидатуру в пятницу, Риши Сунак, проигравшая в начале сентября Лиз Трасс, и Борис Джонсон, который ушел в отставку в июле после череды скандалов.