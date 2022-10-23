Комментаторы британского журнала The Sun обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не впутывать их в украинский конфликт.

23 октября издание The Sun опубликовало новое высказывание Владимира Зеленского, который призвал страны НАТО нанести удар по московскому Кремлю в случае, если Россия атакует офис президента Украины в Киеве.

В ответ на данную публикацию читатели The Sun попросили Зеленского не впутывать западные государства в персональный конфликт Киева с Москвой, отметив, что действия президента Украины походят на попытку спровоцировать Третью мировую войну.

Также пользователи The Sun напомнили, что Владимир Зеленский любит прибегать к двойным стандартам, прося у Илона Маска обеспечить Украине доступ в интернет, но критикуя американского бизнесмена, когда тот высказывает личное мнение о принадлежности Крыма.