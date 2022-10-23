Как бомж: журналисты выяснили, в каких словиях живут Даня Милохин со своим другом

Блогер снимает в Москве роскошную квартиру, которую делит с другим блогером Некоглаем. Звезды Интернета согласились показать СМИ свое жилье.

Даня Милохин вместе с Некоглаем решили принять участие в передаче YouTube-шоу «По хатам». Согласно правилам шоу, комик Гурам Амарян оценивает квартиры и жилищные условия звезд.

У Милохина ему не понравилось количество обуви в коридоре. «Как? Из квартиры ты тоже детдом сделал?» — задался вопросм Гурам.

Прогуливаясь по комнатам, ведущий одобрил ее размер и дизайн. Но Амаряна при этом смутил бардак. «Гостиная Дани Милохина. Круто, красиво, а почему в таком дерьме? Брат, ты ведь знал, что придут гости», — возмутился комик, собирая пустые стаканы.

Ведущий также обнаружил разбросанные на диване вещи, грязную посуду в раковине. 20-летний Даня не стал скрывать: он не готовит, потому предпочитает заказывать еду. Оказалось, блогер никогда не пользовался и посудомоечной машиной.

Но больше всего ведущего шокировала спальня Некоглая, особенно состояние его постели.

«По-моему, Даня пригрел какого-то бомжа. Почему такая подушка? Что вы делаете с ней? Всей комнатой ж... вытираете? Кровать — полное дерьмо. Считается, что в одежде и обуви нельзя ложиться на кровать, но сюда и в одежде нельзя - все в г... будет. Как вы здесь спите?», — изумился он.

Наблюдавший за экскурсией комика Некоглай признался, что кровать ему служит ему не только для сна. Он расхохотался и сказал, что на этом одеяле он занимается любовью с девушками.