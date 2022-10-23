СБУ подтвердило задержание директора завода «Мотор Сич» Богуслаева
2022-10-23 10:06
Служба безопасности Украины подтвердила, что сотрудники ведомства задержали гендиректора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
21 октября пресс-служба СБУ подтвердила, что спецагенты произвели задержание генерального директора промышленного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который ранее был удостоен звания Героя Украины.
По данным украинской Службы безопасности, Богуслаев является подозреваемым в государственной измене, ввиду чего ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ряд украинских Telegram-каналов сообщает, что Вячеслав Богуслаев поставлял России двигатели для военных самолётов, которые были произведены на украинском заводе "Мотор Сич".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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