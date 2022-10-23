СБУ подтвердило задержание директора завода «Мотор Сич» Богуслаева

Служба безопасности Украины подтвердила, что сотрудники ведомства задержали гендиректора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

21 октября пресс-служба СБУ подтвердила, что спецагенты произвели задержание генерального директора промышленного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который ранее был удостоен звания Героя Украины.

По данным украинской Службы безопасности, Богуслаев является подозреваемым в государственной измене, ввиду чего ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ряд украинских Telegram-каналов сообщает, что Вячеслав Богуслаев поставлял России двигатели для военных самолётов, которые были произведены на украинском заводе "Мотор Сич".