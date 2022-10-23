У побережья Коста-Рики обнаружены тела, разбившихся в авиакатастрофе граждан Германии
Поисковые группы обнаружили двух погибших после крушения частного самолета с пятью немецкими пассажирами у берегов Коста-Рики.
Тела взрослого и ребенка были найдены в море, заявил министр общественной безопасности Хорхе Торрес в субботу телеканалу Canal 6. Он также подтвердил, что пассажиры были немцами, а пилот из Швейцарии.
«В самолете было пять пассажиров и один пилот — всего шесть человек», — сказал директор Управления гражданской авиации Фернандо Наранхо: «Судя по датам рождения, среди них также было двое детей».
Части фюзеляжа, сиденья и несколько единиц багажа ранее были обнаружены примерно в 28 километрах от аэропорта Лимон.
«Примерно в 28 км от аэропорта Лимона мы нашли в море останки, которые, по-видимому, принадлежат самолету», — сказал начальник береговой охраны Мартин Ариас. На видео, предоставленном местным СМИ Министерством безопасности, показаны, среди прочего, несколько рюкзаков и дорожных сумок.
Самолет, летевший из Мексики в Коста-Рику, пропал в пятницу вечером. Министерство безопасности сообщило, что связь была потеряна, когда самолет приближался к аэропорту Лимона над морем.
«Самолет исчез с радаров примерно в 25 милях от аэропорта Лимона. Самолет должен был приземлиться в 18:58, но мы потеряли его на высоте 2000 футов (600 метров – ред.)», — сказал Наранхо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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