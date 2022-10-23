Неймар обещает посвятить свой первый гол на ЧМ президенту Болсонару
Нападающий ПСЖ, звезда бразильского футбола, подтвердил свою поддержку уходящего президента перед вторым туром президентских выборов.
Суперзвездный нападающий Неймар подтвердил в субботу свою поддержку крайне правого президента Жаира Болсонару в преддверии второго тура президентских выборов в Бразилии 30 октября и пообещал посвятить ему свой первый гол на чемпионате мира в случае переизбрания.
«Первый гол: двумя руками», — написал Неймар в соцсети и пригласил своих подписчиков проголосовать, поставив «22» за Болсонару.
Комбинацию цифр Неймар обозначил двумя викториями, которыми обозанчил свой первый гол на ЧМ-2022 в Катаре (20 ноября-18 декабря), в ходе которого Бразилия 24 ноября вступит против Сербии.
«Кубок близко. Это было бы действительно замечательно, Болсонару переизбран, а Бразилия - чемпион и все счастливы», — рассказал Неймар в одном из телеинтервью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Неймар обещает посвятить свой первый гол на ЧМ президенту Болсонару
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