Спецназ федеральной полиции Германии готовится к возможному отключению электричества

Ввиду участившихся атак на объекты критической инфраструктуры спецподразделения федеральной полиции ФРГ готовятся к трудным временам, к ним относятся возможные кибератаки на энергоблоки и другие вызовы.

«Мы увеличили нашу выносливость», — сообщает президент 11-го управления федеральной полиции Олаф Линднер.

«Например, речь идет о том, чтобы как можно дольше оставаться в состоянии действовать в случае кибератаки на подстанции в Берлине. Мы снова значительно увеличили наши резервы», — сказал Линднер. Для всей федеральной полиции существует «минимальный стандарт с точки зрения выносливости».

GSG 9 и все другие специальные подразделения федеральной полиции с шестью офисами в 40 точках объединены под эгидой Управления 11 в Берлине, которое было основано пять лет назад. К ним также относятся сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность немецких дипломатов за границей. Когда дело доходит до защиты железнодорожных систем, которыми занимается федеральная полиция в сотрудничестве с группой безопасности Deutsche Bahn, специальные силы поддерживают их с помощью разведывательных полетов и службы обезвреживания, которая присутствует в 15 местах в Германии.

«Гибридные угрозы и риски для критически важной инфраструктуры всегда были проблемой для нас и для других специалистов, — сказал Линднер. Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) уже много лет занимается вопросом о том, как Германия подготовлена в случае долгосрочного широкомасштабного отключения электроэнергии. Единственная новость заключается в том, что эти и другие вопросы о критической инфраструктуре, вызванной пандемией коронавируса, наводнением в долине реки Ар в 2021 году, с началом войны на Украине и последними актами против трубопроводов и железных дорог в ФРГ получили новое политическое значение.