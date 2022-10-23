Bloomberg: Россия подготовила теневой флот нефтетанкеров для обхода санкций ЕС

Американское издание рассказало о о мерах, предпринятых Россией для преодоления нефтяных санкций Европейского союза.

Информационное агентство Bloomberg пишет о подготовке Россией "теневого флота" нефтяных танкеров для обхода санкций Европейского союза. Сообщается о закупке 240 транспортных судов, которые ранее транспортировали нефть из Ирана и Венесуэлы.

По мнению обозревателей Bloomberg таким способом Москва пытается преодолеть нефтяное эмбарго, которое ЕС планирует ввести с 5 декабря. Транспортные суда закупаются по всему миру, утверждает агентство.

Несмотря на западные санкции, поставки морской нефти из России превышают февральские показатели, сообщает исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев. Таких результатов Россия достигла именно благодаря созданию "теневого танкерного флота", полагает он.